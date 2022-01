Kopitar s podajo pomagal kraljem do nove zmage

Los Angeles, 2. januarja - Hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški ligi NHL premagali Philadelphia Flyers s 6:3 in zabeležili 16. zmago v sezoni, s katero so se povzpeli na osmo mesto na zahodu. Slovenski reprezentant Anže Kopitar je k zmagi prispeval podajo za gol Šveda Adriana Kempeja v 21. minuti.