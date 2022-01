Za zdravnike novoletna noč bolj mirna kot običajno

Ljubljana, 1. januarja - Na ljubljanski urgenci je bila novoletna noč bolj mirna, kot so navajeni. Imeli so eno reanimacijo, obravnavali so hudo vbodno poškodbo v trebuh in poškodbo zaradi uporabe petard, je v izjavi za javnost povedal Matej Cimerman z urgence Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.