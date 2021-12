Petkovi protestniki leto sklenili z opozorili na zlorabe medijev in podjetij v večinski lasti države

Ljubljana, 31. decembra - Petkovi protestniki so se tudi danes, na zadnji petek v letu zbrali na Trgu republike, kjer so pozvali k transparentnosti in sankcioniranju zlorab medijev in podjetij, ki so v večinski lasti države. Simbolično so tudi zažgali vse slabe stvari, s katerimi so se spopadali v letošnjem letu ter, kot so navedli, "prižgali iskrico upanja za naprej".