V Italiji zopet rekordno število dnevnih novih okužb

Rim, 31. decembra - V Italiji so v zadnjem dnevu potrdili 144.243 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ doslej. S tem so tudi presegli rekordne številke dan prej, ko so potrdili 126.888 novih okužb. V zadnjih 24 urah je umrlo 155 covidnih bolnikov, kar je ena smrt manj kot v četrtek, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.