Doslej unovčenih 83 odstotkov turističnih bonov

Ljubljana, 31. decembra - Turistični boni, ki jih je v želji pomagati slovenskemu turizmu država lani razdelila vsem prebivalcem Slovenije, so dobrodošli tudi med božično-novoletnimi prazniki. Do božiča je bilo unovčenih za skupaj dobrih 240 milijonov evrov bonov, rezerviranih pa še za dobrega 1,5 milijona evrov. To pomeni nekaj več kot 83 odstotkov vseh.