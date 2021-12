Janša ob zaključku predsedovanja EU: Uspešen projekt in številni vsebinski premiki

Ljubljana, 31. decembra - Premier Janez Janša je danes slovensko predsedovanje Svetu EU, ki se z današnjim dnem izteka, označil za uspešno. V nagovoru sodelavkam in sodelavcem je poudaril, da je bil ta zahteven in odgovoren projekt velik izziv in obenem izjemna priložnost. Doseženi so bili številni vsebinsko pomembni premiki, je ocenil.