V Južni Afriki val omikrona pojenja, policijsko uro odpravili

Johannesburg, 31. decembra - Južna Afrika, kjer so pretekli mesec kot prvi potrdili novo koronavirusna različico omikron, je sporočila, da je zadnji val epidemije že dosegel vrhunec, pri čemer niso zaznali bistvenega porasta smrti in hospitalizacij. Izboljšanje razmer je oblastem omogočilo, da so po 21 mesecih prvič odpravile nočno prepoved gibanja.