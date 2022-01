Mariborska skupna občinska uprava od danes s spletno stranjo

Maribor, 1. januarja - Skupna občinska uprava (SOU) Maribor leto dni po ustanovitvi z današnjim dnem vzpostavlja spletno stran, na kateri bodo na voljo pomembne in zanimive informacije za občane osemnajstih občin, ki so soustanoviteljice tega organa. Na srečanju pred koncem leta so se predstavniki občin seznanili tudi z novim logotipom.