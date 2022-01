Šoštanjska občina ukinja brezplačne avtobusne linije

Šoštanj, 1. januarja - Občina Šoštanj z novim letom ukinja brezplačne avtobusne linije po krajevnih skupnostih, ki so se izvajali dvakrat dnevno. Občina je namreč vsakodnevno spremljala število potnikov, ki so uporabljali brezplačen prevoz, in ugotovila, da je interes zelo majhen. Prevoz so uporabljali v povprečju manj kot štirje potniki dnevno.