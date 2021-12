Newyorške borze končale v rdečem

New York, 30. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice so se v času zaspanega prazničnega obdobja, v katerem so vlagatelji tehtali tudi ukrepe za omejevanje širjenja epidemije covida-19, znižale. S padcem so tako izgubile del nedavnih dobičkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.