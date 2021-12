V evroligi za konec leta le štiri tekme 18. kroga in poraz Barcelone

Ljubljana, 30. decembra - V košarkarski evroligi imajo ob koncu leta 2021 veliko težav z okužbami. Zaradi izbruha v več ekipah so morali odpovedati oziroma prestaviti pet tekem 18. kroga, odigrali so le štiri. Med neodigranimi so tudi tiste, ki bi imele slovenski delež. Igrala pa je vodilna Barcelona in nekoliko presenetljivo izgubila z Baskonio s 75:94.