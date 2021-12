Sudanske varnostne sile ubile štiri protestnike

Omdurman, 30. decembra - V sudanskem mestu Omdurman je danes kljub poostrenim varnostnim ukrepom v državi več deset tisoč ljudi znova protestiralo proti vojaškemu udaru izpred dveh mesecev in pozivalo k prehodu na civilno oblast. Sudanske varnostne sile so ustrelile štiri protestnike in ranile več deset drugih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.