Vreme: Ponoči se bo zjasnilo, marsikje po nižinah in ob morju bo do jutra nastala megla

V petek bo pretežno jasno. Ponekod po nižinah bo megla, ki se bo občasno pojavila tudi ob morju. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, v krajih z dolgotrajno meglo pa od 4 do 7 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, po nižinah in ob morju bo predvsem zjutraj in dopoldne megleno. V višjih legah bo za ta čas zelo toplo.

Vremenska slika: Nad severnim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje, nad jugozahodno Evropo pa je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od severozahoda postopno toplejši in občasno še nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V petek bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne megla, ki se lahko občasno pojavi tudi ob zahodni obali Istre.