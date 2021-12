Generalni sekretar ZN si od novega leta želi okrevanja za vse

New York/Dunaj, 30. decembra - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v novoletni poslanci svet pozval, naj bo resolucija za leto 2022 okrevanje za ljudi, planet in blaginjo. Poudaril je, da so upi za prihodnost na preizkušnji, medtem ko se svet spopada s pandemijo covida-19, večanjem neenakosti, podnebnimi spremembami in nenehnimi konflikti.