V Avstriji zaprtje za necepljene podaljšali do 10. januarja

Dunaj, 30. decembra - V Avstriji so zaprtje za necepljene proti covidu-19 podaljšali do 10. januarja prihodnje leto. Glavni odbor avstrijskega parlamenta je z glasovi vladajoče koalicije med ljudsko stranko in Zelenimi ter opozicijskimi socialdemokrati danes sprejel spremembe šestega odloka o ukrepih za zajezitev okužb z novim koronavirusom.