SD opozarja na nove podražitve elektrike zaradi dviga omrežnine

Ljubljana, 30. decembra - Strokovni svet SD za energetiko opozarja na 14-odstotni dvig omrežnine, ki bo po njihovem skupaj z naraščajočimi cenami energije dodatno povečal cenovni pritisk na gospodinjstva in gospodarstvo. Kritični so do infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, ki da je še ta mesec v DZ izjavljal, da ostaja omrežnina nespremenjena.