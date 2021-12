Potrjen tretji primer ptičje gripe

Ljubljana, 30. decembra - V Sloveniji so potrdili še tretji letošnji primer aviarne influence (H5N1), tokrat pri poginulem labodu v občini Hoče-Slivnica. V ogroženem 10-kilometrskem območju, v katerem so največji perutninarji v Sloveniji, je tako že sedem štajerskih občin. Za rejce veljajo strogi ukrepi, nekateri so razširjeni na celotno državo.