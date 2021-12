Peterica okuženih pri madridskem Atleticu, deveterica pri Barceloni

Madrid, 30. decembra - Španski nogometni prvak Atletico Madrid, pri katerem brani slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, je naslednji v vrsti klubov z okužbami s covidom-19. Med okuženimi in že v samoizolaciji so trener Diego Simeone ter igralci Antoine Griezmann, Koke, Hector Herrera in Joao Felix.