Zorčič v novoletni poslanici: Ne pozabimo, da smo vsi soodgovorni za prihodnost Slovenije

Ljubljana, 30. decembra - Predsednik DZ Igor Zorčič je v novoletni poslanici ocenil, da je bilo leto 2021 težko in zahtevno, a je bilo tudi leto uspehov in zmag. Ob oblikovanju prihodnjih politik in zavezništev imejmo pred očmi odgovornost, ki jo pred nas postavljajo izzivi časa, je pozval. "Ne pozabimo, da smo vsi soodgovorni za prihodnost naše Slovenije," je poudaril.