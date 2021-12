Na voljo novih 95 milijonov evrov posojil SID banke

Ljubljana, 30. decembra - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes SID banki izplačalo tretjo tranšo evropskih sredstev, s čimer je podjetjem na voljo 94,9 milijona evrov. Gre za povratna sredstva, med drugim namenjena posojilom in portfeljskim garancijam za raziskave, razvoj in inovacije ter posojilom za energetsko prenovo javnih stavb.