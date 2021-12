V Črni gori zaostrili epidemiološke ukrepe

Podgorica, 30. decembra - V Črni gori, kjer so v sredo potrdili prve primere okužbe z različico novega koronavirusa omikron, od danes veljajo zaostreni epidemiološki ukrepi. Do 12. januarja so omejili delovni čas gostinskih lokalov, prepovedali zasebne zabave in poroke ter zbiranja v zaprtih javnih prostorih. Praznovanja priporočajo v družinskem krogu.