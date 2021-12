SBI TOP na Ljubljanski borzi dopoldne v rdečem

Ljubljana, 30. decembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju znižali, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,23 odstotka. Indeks so navzdol potisnile predvsem delnice Krke in Save-Re, ki so se pocenile za 0,84 oziroma 0,71 odstotka. Borzni posredniki niso zelo aktivni, največ zanimanja je zaenkrat za delnice Cinkarne Celje.