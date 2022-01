Na inflacijo v letu 2021 spremembe trošarin in davščin niso vplivale

Ljubljana, 2. januarja - V Sloveniji so se cene, izračunano po metodologiji, ki se uporablja za primerjavo stopnje inflacije v članicah EU, leta 2021 v povprečju zvišale za 5,1 odstotka. Spremembe v višini davščin in zvišanje trošarin za tobačne izdelke, do katerih je prišlo med letom, na to številko niso vplivale, ugotavlja državni statistični urad.