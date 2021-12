Inšpekcija v Kopru znova prepovedala obratovanje gostinskih obratov

Koper, 30. decembra - Gostinske obrate na Titovem trgu v Kopru je v sredo zvečer znova obiskala inšpekcijska služba in jim prepovedala obratovanje, so sporočili iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper. Več o tem bo v današnji izjavi ob 14. uri na Titovem trgu povedala direktorica zavoda Mojca Vojska.