Ljubljana, 30. decembra - Direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper Mojca Vojska bo danes ob 14. uri na na Titovem trgu podala izjavo za medije glede ponovnega zaprtja gostinskih obratov s strani inšpekcijskih služb, so sporočili iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.