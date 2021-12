Urednika zaprtega hongkonškega medija obtožili upora

Hongkong/Peking/Washington, 30. decembra - Sedanjega in bivšega odgovornega urednika neodvisnega novičarskega portala Stand News so oblasti v Hongkongu danes obtožile upora, potem ko je policija v sredo preiskala sedež portala in aretirala sedem ljudi. Ukrepanje proti enemu zadnjih prodemokratičnih medijev v Hongkongu so obsodile številne države, tudi EU in ZDA.