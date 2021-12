Večer: Mariborčanki sodišče za prometno nesrečo s smrtnim izidom prisodilo tri leta in pol zapora

Maribor, 30. decembra - Mariborčanko, ki je lani opita vozila avto po Adamičevi ulici v Mariboru, med vožnjo pa na pokrovu motorja prevažala 22-letnico in 24-letnika, pri čemer je slednji zaradi poškodb ob trku umrl, je Okrožno sodišče v Mariboru obsodilo na zaporno kazen treh let in pol, je poročal časnik Večer.