Vreme: delno jasno

Ljubljana, 30. decembra - Vreme bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, na severovzhodu tudi pretežno oblačno. Marsikje po nižinah bo vztrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno jasno. Ponekod po nižinah se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost, ki se bo občasno pojavila tudi ob morju. Jutranje temperature bodo okoli 0, ob morju 5, najvišje dnevne od 9 do 15, v krajih z dolgotrajno meglo pa od 4 do 7 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, po nižinah in ob morju bo predvsem zjutraj in dopoldne megleno. V višjih legah bo za ta čas zelo toplo.

Vremenska slika: Nad severnim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje, nad jugozahodno Evropo pa je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od severozahoda postopno toplejši in občasno še nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in po nižinah marsikje megleno. V petek bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne megla, ki se lahko občasno pojavi tudi ob zahodni obali Istre.

Biovreme: Vpliv vremena na počutje bo zaradi bližine tople fronte zmerno obremenilen. V petek bo vremenski vpliv na počutje večinoma ugoden, le v krajih z dolgotrajno meglo bodo vremensko najbolj občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave.