Ljubljana, 30. decembra - Spletni pogovor o vlogi in nalogah politike ter civilne družbe v demokratični skupnosti, na katerem bosta spregovorila direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač in predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec bo danes ob 18. uri v živo na Facebook strani LMŠ, so sporočili iz stranke LMŠ.