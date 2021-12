V NHL skrajšali karanteno, nova zmaga druge ekipe lige Washingtona

New York, 30. decembra - Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL je skupaj z združenjem igralcev spremenilo karantenska pravila glede covida-19, tako da se bodo cepljeni hokejisti, ki bodo pozitivni na testu, lahko vrnili v le petih dneh. Podobno odločitev so sicer sprejeli tudi v košarkarski ligi NBA in ligi ameriškega nogometa NFL.