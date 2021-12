Newyorške borze končale neenotno

New York, 29. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Indeksa Dow Jones in S&P 500 sta postavila nove rekordne vrednosti in podaljšala rast. Analitiki ne pričakujejo, da bi nova različica koronavirusa omikron bistveno vplivala na gospodarsko rast, poroča francoska tiskovna agencija AFP.