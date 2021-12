Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 12.)

Ljubljana, 29. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je pri nas epidemija v ponovnem vzponu. Poročale so tudi, da se je v Ilirski Bistrici več ljudi zastrupilo s hrano, domnevno z mesom, kupljenim v lokalni mesnici, ter da so v Policijski upravi Murska Sobota zaradi lažnega PCT-potrdila suspendirali inšpektorja in kriminalistko.