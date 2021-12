Jeseničane razburjajo izpusti iz Acronija

Jesenice/Ljubljana, 29. decembra - Prebivalce Jesenic so v torek razburili gosti temnordeče in rumeno obarvani oblaki dima iz obrata družbe SIJ Acroni, kjer je prišlo do nepričakovanega izpusta dušikovega dioksida. Na Inšpektoratu RS za okolje in prostor so za STA potrdili, da jih je podjetje obvestilo o "izrednem dogodku", zaradi katerega bodo izvedli inšpekcijski postopek.