Uprava za varno hrano uvedla izredni inšpekcijski pregled mesnice v Ilirski Bistrici

Ilirska Bistrica, 29. decembra - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi zdravstvenih težav več ljudi začela izredni inšpekcijski pregled v mesno predelovalnem obratu v Ilirski Bistrici. Izvedla ga bo inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.