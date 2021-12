Oberstdorf, 29. decembra - V finale uvodne tekme smučarjev skakalcev na letošnji novoletne turneje v Oberstdorfu so se med Slovenci prebili Lovro Kos kot šesti, Peter in Cene Prevc, ki sta osvojila 11. in 20. mesto ter Anže Lanišek kot 38. Žiga Jelar je tekmo končal na 32. mestu.