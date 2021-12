Grčija zaradi porasta okužb predčasno zaostruje ukrepe za zajezitev covida

Atene, 29. decembra - V Grčiji bodo zaradi hitrega porasta okužb omejitvene ukrepe, ki so jih načrtovali za 3. januar, uvedli že v četrtek. Med drugim v barih in restavracijah ne bodo smeli predvajati glasbe, s čimer želijo nekoliko omejiti silvestrske zabave. Na silvestrovo bodo sicer lahko gostinski lokali izjemoma odprti do 2. ure zjutraj.