Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 29. decembra - Newyorške borze so današnji trgovalni dan začele v pozitivnem območju. Tradicionalna Božičkova rast medtem kaže znake popuščanja, pozornost vlagateljev pa je usmerjena v širjenje različice koronavirusa omikron in vpliv, ki ga bo imel na okrevanje svetovnega gospodarstva, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.