SBI TOP malenkost navzgor

Ljubljana, 29. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi pridobil 0,18 odstotka in se ustalil pri 1271,25 točke. Vlagatelji so sklenili za 729.255 evrov poslov, največ, za 245.310 evrov, z delnicami Petrola, ki so se ob tem podražile za 0,39 odstotka. Največji skok, 2,37-odstoten, je uspel delnicam Cinkarne Celje.