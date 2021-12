Različico omikron potrdili tudi v BiH

Sarajevo, 29. decembra - Različico novega koronavirusa omikron so danes potrdili tudi v Bosni in Hercegovini. Omikron so potrdili v Sarajevu pri desetih okuženih z novim koronavirusom, je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina sporočila direktorica sarajevskega kliničnega centra Sebija Izetbegović.