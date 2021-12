Cesti Škale-Gaberke in Škale-Graška Gora bosta danes odprti za promet

Velenje, 29. decembra - Na gradbišču tretje razvojne osi v Škalah pri Velenju so zaključili z asfalterskimi deli, opravljena sta bila tudi pregled in prevzem izvedene gradnje, zato bodo danes sprostili promet po cestah Škale-Gaberke in Škale-Graška Gora. Čimprejšnje odprtje odsekov je zahtevala velenjska občina na pobudo krajanov KS Škale-Hrastovec in KS Plešivec.