Strokovni svet UKC Ljubljana podpira uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19

Ljubljana, 29. decembra - Strokovni svet UKC Ljubljana je na današnji izredni seji soglasno sprejel sklep, s katerim predlagajo uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19. Tako odločitev so sprejeli "zaradi interesa in trpljenja" vseh covidnih in necovidnih bolnikov, ki traja dve leti in mu ni videti konca, je UKC Ljubljana odločitev sveta pojasnil na Twitterju.