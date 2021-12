Počitniški dnevi, sneg in lepo vreme na Gorenjsko privabili veliko obiskovalcev

Bohinj/Bled/Kranjska Gora/Pokljuka, 29. decembra - Počitniški dnevi, sneg in sončno vreme so danes na Gorenjsko privabili večje število dnevnih obiskovalcev. V okolici Bohinja, na Pokljuki in v Kranjski Gori so to predvsem smučarji in nordijski smučarji, na Bledu pa zaznavajo večje število dnevnih turistov in sprehajalcev. V smučarskih središčih so zato parkirišča popolnoma zasedena.