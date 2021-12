Do projektne dokumentacije za obvoznico v Ravnah na Koroškem tudi z evropskimi sredstvi

Ljubljana, 29. decembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt izdelave projektne dokumentacije za navezovalno cesto tretje razvojne osi - vzhodna obvoznica Ravne. Dokumentacija bo podlaga za pridobitev dovoljenj za gradnjo in izpolnitev vseh pogojev za začetek gradnje hitre ceste, so sporočili iz vladne službe.