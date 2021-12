Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 29. decembra - Nevarnost snežnih plazov je nad gozdno mejo zmerna, druge stopnje, drugje pa majhna, prve stopnje. Nevarna so mesta s sveže napihanim snegom nad gozdno mejo. Velika obremenitev lahko sproži srednje velik plaz. To velja zlasti za grape, kjer je večja količina napihanega snega, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V senčnih legah visokogorja so tudi šibke plasti v stari snežni odeji, ki lahko popustijo zlasti tam, kjer je snega manj. Ob izraziti otoplitvi čez dan bodo tudi v sredogorju nevarnejša strmejša prisojna pobočja, kjer bodo možni spontani plazovi mokrega snega in zdrsni plazovi. Zlasti to velja za strmejša travnata pobočja. V visokogorju in v senčnih legah je precejšnja nevarnost zdrsa.

Ponoči je ob prehodu fronte za krajši čas snežilo, na izpostavljenih legah je prehodno zapihal tudi okrepljen severozahodnik. Zapadlo je do 5 cm snega, več padavin je bil na območju Kamniško-Savinjskih Alp in v vzhodnih Karavankah, kjer je v visokogorju zapadlo do 10 centimetrov snega. Sneg je padel na trdo in skorjasto podlago, a zaradi skromnih količin se plazovna nevarnost ni povečala. Razen tam kjer je nov sneg napihan v klože. Stara snežna podlaga je trda ali skorjasta, mehkejše podlage skoraj ni več niti v senčnih zatišnih legah. Na vetru izpostavljenih legah je ponekod sneg spihan do kopne podlage, ponekod je zaradi tega tudi nevarnost zdrsa. Predvsem v nižjih in prisojnih legah se snežna odeja čez dan malo ojuži, ponoči pa pomrzne. Ta proces bo v naslednjih dneh še bolj izrazit.

Danes bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Bolj oblačno bo občasno predvsem na Pohorju. Pihal bo šibak do zmeren severozahodnik, ki bo izrazitejši v visokogorju. Temperatura na 1500 metrih bo od 2 do 5 stopinj Celzija, na 2500 metrih pa okoli -4 stopinje Celzija. Topleje bo v zahodnih gorstvih. Ponoči nas bo od severozahoda znova prešla oslabljena fronta. Predvsem v visokogorju lahko zapade nekaj centimetrov snega. Po prehodu fronte bo zjutraj zapihal okrepljen severozahodnik, ki bo čez dan slabel, a bo še vedno šibak do zmeren. Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Na 1500 m bo sredi dneva okoli 7, na 2500 metrih pa okoli 0 stopinj Celzija. V petek bo jasno. Veter bo šibak. Le po vrhovih visokogorja bo pihal zmeren severozahodnik. Zrak bo suh in zelo topel. Ničta izoterma se bo dvignila do nadmorske višine okoli 3400 metrov. Na 1500 metrih bo sredi dneva okoli 12, na 2500 metrih pa okoli 6 stopinj Celzija. Tudi ob koncu tedna bo pretežno jasno in toplo. Temperatura zraka bo le za kakšno stopinjo nižja.

Snežna odeja se bo zaradi otoplitve predvsem na prisojnih legah, nižje pa tudi v osojah zmehčala, sesedala ter tudi talila. Predvsem čez dan se bo povečala nevarnost plazov mokrega snega in zdrsnih plazov. Zlasti bodo nevarna strmejša travnata pobočja. Proces preobrazbe snežne odeje bo zaradi bolj suhe zračne mase precej počasnejši, kot bi ob tako visoki temperaturi sicer pričakovali. Predvsem v senčnih grapah bo še vedno nevarnost kložastih plazov. Nevarnost proženja snežnih plazov bo ostala zmerna, druge stopnje. Zaradi taljenja in zmrzovanja snežne odeje se bodo povečale poledenele površine.