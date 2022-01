16 dni do OI - Maribor pobraten z osmimi kitajskimi mesti, Kranj pa z olimpijskim prizoriščem

Prav šport je ob podjetništvu tisto področje, ki povezuje obe novi partnerski mesti. Mesto Zhangjiakou leži 200 kilometrov severozahodno od Pekinga in bo februarja 2022 na zimskih olimpijskih igrah gostil tekme v smučarskih skokih, smučarskem teku, biatlonu, nordijski kombinaciji, deskanju na snegu in smučanju prostega sloga. Tam bo torej nastopil levji delež slovenskih reprezentantov.

Zhangjiakou se zaradi priprav na igre ponaša z najsodobnejšo infrastrukturo v zimskih športih, Kranjčani pa predajajo svoje izkušnje tudi z dobro postavljenim šolskim sistemom za mlade športnike, kakovostnim delom v športnih klubih in izkušenim trenerskim kadrom.

Za Kranj je povezava z Zhangjiakoujem tudi novost v povezavah, saj gre za prvo neevropsko mesto, s katerim je pobraten. "Ponosni smo na ta zgodovinski korak. Kitajska delegacija je leta 2019 obiskala Kranj in podpisali smo pismo o nameri za prijateljsko sodelovanje med obema mestoma. Podpis listine o pobratenju je nadgradnja. Šport je vez, ki najmočneje povezuje obe mesti. Veselimo se sodelovanja s kitajskimi kolegi, izmenjave izkušenj in znanja," je ob podpisu listine povedal kranjski župan Matjaž Rakovec.

In Kranj je že stkal poslovne vezi s kitajskimi partnerji. Leta 2019 se je pri gradnji skakalne infrastrukture v olimpijsko zgodbo vključilo podjetje Mana Original iz Kranja. Slovensko podjetje je prispevalo tehnični dizajn skakalnice, dobavo in montažo večjih tehnoloških komponent skakalnice na zaletišču in doskočišču.

Med drugim je kranjsko podjetje dobavilo ledeno smučino z vso pripadajočo opremo, umetno doskočišče za poletne skoke, vetrno zaščito, luči za zaletišče, celotno zaletišče z zaletnimi rampami in stopniščem za medije. Skakalni center je trenutno tehnološko najbolje opremljen na svetu in ima kot prvi vgrajeno gretje zaletnih prostorov.

Mesto, ki ga zaradi strateškega položaja označujejo tudi za severna vrata Pekinga, se v zadnjih letih pospešeno usmerja v turizem, tudi zimski športni turizem. In tukaj imajo slovenski partnerji številne nove priložnosti. Prav poslovne povezave in turizem pa so osnovni namen pobratenj mest, saj partnerji drug drugemu odpirajo vrata in ponujajo možnosti za promocijo.

Nujnost povezav s Kitajsko so spoznale številne slovenske občine. Najstarejša je kot rečeno povezava Ljubljane s Chengdujem. Spisek pobratenj pa je dolg. Ajdovščina je pobratena z Jorungom, Črna na Koroškem s Harbinom, Koper z Jiujangom, Maribor z Wuxijem, Yanchengom, Huai'anom, Nanchangom, Nanjingom, Ningbojem, Chongqingom in Hangzhoujem, Novo mesto z Yixingom.