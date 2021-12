Eden od predpogojev za trajnostno mobilnost so izboljšani javni prevozi

Bovec, 28. decembra - V sklopu festivala outdoor filma v Bovcu so danes priredili okroglo mizo o Trajnostni mobilnosti v Sloveniji in Alpah. Poudarek je bil na mobilnosti v turizmu, ki predvsem v poletnih mesecih pomeni veliko okoljsko obremenitev v Julijskih Alpah, eden od predpogojev za trajnostno mobilnost pa so izboljšani javni prevozi.