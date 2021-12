V Italiji rekordnih več kot 78.000 novih okužb

Rim, 28. decembra - V Italiji so v zadnjih 24 urah potrdili več kot 78.000 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej. Dan pred tem so jih potrdili skoraj 31.000, a so opravili tudi precej manj testov. V zadnjem dnevu sta umrla še 202 covidna bolnika, kažejo podatki italijanskega zdravstvenega ministrstva.