Trubarjevo priznanje za leto 2021 Janezu Šumradi in Miranu Košuti

Ljubljana, 28. decembra - Trubarjevo priznanje za pomembne prispevke k varovanju in ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine je Narodna in univerzitetna knjižnica namenila Janezu Šumradi in Miranu Košuti. Šumrada velja za vrhunskega raziskovalca obdobja slovenskega jezika in kulture na prehodu v 19. stoletje, Košuta pa je odličen poznavalec zamejskih avtorjev.