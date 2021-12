Rusko sodišče odredilo zaprtje organizacije Memorial

Moskva/Strasbourg/Pariz, 28. decembra - Rusko vrhovno sodišče je danes odredilo zaprtje Memoriala, najvidnejše skupine za človekove pravice v državi. Razlog za odločitev sodišča so kršitve obveznosti, ki izhajajo iz uvrstitve Memoriala med t. i. tuje agente. V organizaciji so napovedali, da bodo našli načine za nadaljevanje dela. Do odločitve pa so bili kritični SE, Francija in ZDA.