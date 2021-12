Pred 15 let so usmrtili iraškega diktatorja Sadama Huseina

Bagdad, 29. decembra - V četrtek bo minilo 15 let od usmrtitve iraškega diktatorja Sadama Huseina. Po strmoglavljenju z oblasti so ga zaradi zločinov proti človečnosti z obešanjem usmrtili 30. decembra 2006. Nasprotniki so upali, da bo padec njegovega režima prinesel varnost in svobodo, a država 15 let po njegovi smrti še vedno ni stabilna.